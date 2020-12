Minacce e terrore, ecco come vive la vittima di usura: «Stai attento a quello che fai, sappiamo che hai dei figli, salutaceli» (Di domenica 6 dicembre 2020) Non auguro neppure al mio peggior nemico di passare quei momenti, in cui ti senti morire dentro e non puoi fare nulla poiché in gioco c’è la vita dei tuoi cari, minacciata da gente senza scrupoli”. Italo si trova in guai grossi quando, da imprenditore senza problemi, decide di acquistare un albergo utilizzando un fido agevolato al 4% concesso dalla Regione Lazio. Ma, a causa di una truffa perpetrata da parte di altri albergatori, la Regione decise di revocare il finanziamento, chiedendo indietro non solo la quota capitale, ma anche gli interessi, applicandoli al 21%, tasso in vigore all’epoca. Sperando che la sua banca potesse capire il momento di difficoltà, Italo chiede un prestito, ma l’istituto non solo lo nega, ma revoca anche il fido presente fino a quel momento. A Italo non resta altra scelta che finire nelle mani di uno strozzino, presentato proprio dal direttore della banca ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 6 dicembre 2020) Non auguro neppure al mio peggior nemico di passare quei momenti, in cui ti senti morire dentro e non puoi fare nulla poiché in gioco c’è la vita dei tuoi cari, minacciata da gente senza scrupoli”. Italo si trova in guai grossi quando, da imprenditore senza problemi, decide di acquistare un albergo utilizzando un fido agevolato al 4% concesso dalla Regione Lazio. Ma, a causa di una truffa perpetrata da parte di altri albergatori, la Regione decise di revocare il finanziamento, chiedendo indietro non solo la quota capitale, ma anche gli interessi, applicandoli al 21%, tasso in vigore all’epoca. Sperando che la sua banca potesse capire il momento di difficoltà, Italo chiede un prestito, ma l’istituto non solo lo nega, ma revoca anche il fido presente fino a quel momento. A Italo non resta altra scelta che finire nelle mani di uno strozzino, presentato proprio dal direttore della banca ...

CorriereCitta : Minacce e terrore, ecco come vive la vittima di usura: «Stai attento a quello che fai, sappiamo che hai dei figli, … - nieddupierpaolo : @riktroiani Stanno spargendo terrore a piene mani. Sono minacce degne dei peggiori dittatori - Lucia37603819 : @pbecchi @Capezzone Però, purtroppo, queste minacce serviranno perché i 5stars hanno il terrore di scomparire. Poco… - riccardoismyna1 : @ilrisolutoreIT Nella mia città (Toscana).....zona rossa.....controlli zero! Mai visti in questo periodo. Queste de… - jopratix : @dottorbarbieri @cris_cersei Quando diventerai un uomo qualunque, noi italiani ci ricorderemo di queste minacce e t… -

Ultime Notizie dalla rete : Minacce terrore Minacce e terrore, ecco come vive la vittima di usura: «Stai attento a quello che fai, sappiamo che hai dei figli, salutaceli» Il Corriere della Città Isis documento in italiano: “chiamata” alle armi per i mussulmani in Italia

Follia e terrorismo, un binomio che genera solo caos e terrore. Come valutare il documento di 64 pagine in italiano ad opera dell’Isis, che essensialmente è una chiamata alle armi per i mussulmani pre ...

Italiani in fuga dalla Libia. L’Isis minaccia Roma. Allarme sottovalutato dal governo?

Italiani in fuga dalla Libia, mentre anche l’ambasciata italiana, costretta dall’aggravarsi delle violenze sul terreno e dall’avanzata dei tagliagole dell’Isis chiude temporanemanete i battenti ed avv ...

Follia e terrorismo, un binomio che genera solo caos e terrore. Come valutare il documento di 64 pagine in italiano ad opera dell’Isis, che essensialmente è una chiamata alle armi per i mussulmani pre ...Italiani in fuga dalla Libia, mentre anche l’ambasciata italiana, costretta dall’aggravarsi delle violenze sul terreno e dall’avanzata dei tagliagole dell’Isis chiude temporanemanete i battenti ed avv ...