Milano, grave incidente in tangenziale: morta la madre, gravi padre e figli (Di domenica 6 dicembre 2020) Un grave incidente, che ha coinvolto tutta la famiglia, è avvenuto sabato sera sulla tangenziale di Milano: morta la madre, gravissimi padre e figli Ancora una tragedia avvenuta sulle strade italiane sabato sera, 5 dicembre 2020. Una famiglia di cinque persone è stata coinvolta in un grave incidente stradale sulla tangenziale ovest di Milano, precisamente L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

