Mes | Crimi | «Chi vota contro | è contro M5S | non ci saranno problemi»

SkyTG24 : Battibecco tra Vito Crimi e Matteo Renzi sul Mes. 'Le condizionalità del Mes possono portare a obbblighi di riforme… - borghi_claudio : E adesso @gualtierieurope ? Si rende conto di quello che ha fatto? Ha impegnato l'Italia senza l'assenso del Parlam… - borghi_claudio : Qui su 'la stampa' la descrizione della funzione di ROCCO CRIMI, evidentemente un orrido ibrido fra @vitocrimi e Ro… - PaolaSimonin : RT @SennaGianMarco: #Crimi a #mezzorainpiu “se non passa la riforma del mes scordiamoci il recovery”. Una volta questo si sarebbe chiamato… - LB19712 : RT @LaVeritaWeb: In una agitata riunione notturna, il reggente Vito Crimi ammette: «Ho detto a Gualtieri di avallare la riforma del Mes». È… -

Ultime Notizie dalla rete : Mes Crimi

Vito Crimi, il capo politico M5S è stato ospite di Mezz'ora in Più, la trasmissione di Raitre condotta da Lucia Annunziata. Il tema principe è stato il Mes che rischia ...Questa riforma cerca di cambiare il Mes. A noi questa riforma non piace ma mentre a dicembre 2019 potevamo permetterci di dire 'assolutamente no' oggi siamo in un anno in cui c'è una crisi pandemica, ...