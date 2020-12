Massimo Cannoletta all'Eredità: "Ho vinto 250 mila euro in gettoni d’oro. Non mi sono informato su quanto mi resterà in tasca" (Di domenica 6 dicembre 2020) “So la risposta, ma stasera il ‘triello’ se lo merita il mio avversario”. Così Massimo Cannoletta, pluricampione del quiz di Rai Uno L’Eredità, ha lasciato lo scettro allo sfidante Tommaso rinunciando alla manche finale della ‘ghigliottina’ dopo 31 puntate. “Un gesto cavalleresco, uno spirito olimpico”, è stato il commento del conduttore Flavio Insinna. Il suo montepremi è a cifra 202.500 euro. Per regolamento, dopo 7 ghigliottine di seguito, si ha diritto a un bonus: Massimo così potrà continuare a giocare. Il Messagero lo ha intervistato. Ma lei è un giocatore? Ha il vizio?«sono molto forte a Trivial. Mi piacciono il Risiko e la tombola. Ma i giochi di fortuna o di azzardo non li amo». La debolezza?«A volte sono istintivo. Mi è successo di dare una risposta ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 6 dicembre 2020) “So la risposta, ma stasera il ‘triello’ se lo merita il mio avversario”. Così, pluricampione del quiz di Rai Uno L’, ha lasciato lo scettro allo sfidante Tommaso rinunciando alla manche finale della ‘ghigliottina’ dopo 31 puntate. “Un gesto cavalleresco, uno spirito olimpico”, è stato il commento del conduttore Flavio Insinna. Il suo montepremi è a cifra 202.500. Per regolamento, dopo 7 ghigliottine di seguito, si ha diritto a un bonus:così potrà continuare a giocare. Il Messagero lo ha intervistato. Ma lei è un giocatore? Ha il vizio?«molto forte a Trivial. Mi piacciono il Risiko e la tombola. Ma i giochi di fortuna o di azzardo non li amo». La debolezza?«A volteistintivo. Mi è successo di dare una risposta ...

