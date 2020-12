LIVE Biathlon, Inseguimento Kontiolahti DIRETTA: Dorothea Wierer compromette tutto all’ultimo poligono (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.45 Progressione di Roeiseland, che lascia sul posto una stanca Hanna Oeberg. Sarà doppietta per la Norvegia. 15.44 Vittozzi non sbaglia in piedi, è 42ma dopo i quattro poligoni con 14/20. 15.43 Dorothea Wierer è 19ma a 2’02”. Letali i due errori all’ultimo poligono. 15.43 Dopo il quarto poligono la norvegese Eckhoff è ormai sicura della vittoria con 23?2 su Oeberg e 23?8 su Roeiseland. Quarta Alimbekava a 50?9, poi Skottheim a 53? (20/20 per la svedese). 15.42 Dorothea Wierer compromette un’ottima gara sbagliando gli ultimi due bersagli. Chiude con 17/20. 15.41 VINCE ECKHOFF CON 20/20! Un errore a testa per Oeberg e Roeiseland! 15.40 Ultimo poligono, ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.45 Progressione di Roeiseland, che lascia sul posto una stanca Hanna Oeberg. Sarà doppietta per la Norvegia. 15.44 Vittozzi non sbaglia in piedi, è 42ma dopo i quattro poligoni con 14/20. 15.43è 19ma a 2’02”. Letali i due errori. 15.43 Dopo il quartola norvegese Eckhoff è ormai sicura della vittoria con 23?2 su Oeberg e 23?8 su Roeiseland. Quarta Alimbekava a 50?9, poi Skottheim a 53? (20/20 per la svedese). 15.42un’ottima gara sbagliando gli ultimi due bersagli. Chiude con 17/20. 15.41 VINCE ECKHOFF CON 20/20! Un errore a testa per Oeberg e Roeiseland! 15.40 Ultimo, ...

