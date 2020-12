Hong Kong, Joshua e noi. Il commento di Maurizio Lupi (Di domenica 6 dicembre 2020) Quanto costa la libertà di parola nel 2020? Dipende. Se sei un hater frequentatore dei social in vena di insulti non ti costa niente. Se sei un giovane cattolico, vivi a Hong Kong e invece di sfogarti su internet prendi la parola durante una manifestazione democratica e non violenta, allora la tua libertà ti costa tredici mesi e mezzo di carcere. Joshua Wong, il giovane leader degli studenti di Hong Kong, quando l’arrestarono aveva detto che lui e i suoi amici (non è l’unico condannato: Agnes Chow e Ivan Lam si faranno in cella rispettivamente dieci a sette mesi, erano “pronti a pagare il prezzo” delle loro idee. Il regime comunista di Pechino l’ha preso sul serio. Tragicamente sul serio. Chi non sta prendendo sul serio quello che sta succedendo a Hong Kong, chi sta ... Leggi su formiche (Di domenica 6 dicembre 2020) Quanto costa la libertà di parola nel 2020? Dipende. Se sei un hater frequentatore dei social in vena di insulti non ti costa niente. Se sei un giovane cattolico, vivi ae invece di sfogarti su internet prendi la parola durante una manifestazione democratica e non violenta, allora la tua libertà ti costa tredici mesi e mezzo di carcere.Wong, il giovane leader degli studenti di, quando l’arrestarono aveva detto che lui e i suoi amici (non è l’unico condannato: Agnes Chow e Ivan Lam si faranno in cella rispettivamente dieci a sette mesi, erano “pronti a pagare il prezzo” delle loro idee. Il regime comunista di Pechino l’ha preso sul serio. Tragicamente sul serio. Chi non sta prendendo sul serio quello che sta succedendo a, chi sta ...

Un invito ai cattolici di Hong Kong a "riflettere sulla realtà della parrocchia nel contesto della vita attuale e della pandemia" è contenuto nella Lettera pastorale di Avvento rivolta dall'ottuagenar ...

