Foggia-Palermo, carica Marchionni: "In campo per vincere, serve continuità. Caso Gentile? Dico la mia" (Di domenica 6 dicembre 2020) "Abbiamo vissuto una settimana particolare, ciò che è accaduto è gravissimo".Ha esordito così in conferenza stampa il tecnico del Foggia, Marco Marchionni, a poche ore dalla sfida casalinga contro il Palermo di Roberto Boscaglia. In casa rossonera l'aria è tesa, la squadra è scossa per l'intimidazione subita dal suo ex capitano Federico Gentile: nella notte tra martedì e mercoledì, infatti, ignoti hanno dato alle fiamme la porta d'ingresso della sua abitazione mentre il calciatore e la sua famiglia, la moglie e i due bambini, dormivano.Foggia, notte di paura per Gentile: incendiata la porta di casa, all'interno c'era la sua famigliaUn atto increscioso che ha scatenato l'ira del sindaco Franco Landella e dello stesso club pugliese, oltre che dello stesso centrocampista romano, che ...

