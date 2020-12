Foggia-Palermo 2-0: i rosa perdono equilibri e partita, squadra di Boscaglia in tilt allo “Zaccheria” (Di domenica 6 dicembre 2020) In aggiornamento...PRIMO TEMPO - Trasferta probante ed insidiosa per gli uomini di Boscaglia al "Pino Zaccheria" contro il Foggia guidato da Marchionni.Il pari rocambolesco maturato in extremis al cospetto della Viterbese ha lasciato in dote indicazioni contrastanti.Urge certamente maggiore concentrazione e lucidità nella gestione del match, unitamente ad un'auspicabile crescita in termini di concretezza e solidità difensiva. Il Palermo sa bene che è il momento di accelerare sensibilmente il passo e ridurre al minimo il margine di errore se si vuole ridurre il gap dalla zona nobile della graduatoria.L'infortunio di Almici, costretto ai box per circa due mesi, costituisce una brutta tegola per il tecnico rosanero. Boscaglia conferma comunque il 4-2-3-1 di partenza e sceglie Accardi come interprete del ... Leggi su mediagol (Di domenica 6 dicembre 2020) In aggiornamento...PRIMO TEMPO - Trasferta probante ed insidiosa per gli uomini dial "Pino Zaccheria" contro ilguidato da Marchionni.Il pari rocambolesco maturato in extremis al cospetto della Viterbese ha lasciato in dote indicazioni contrastanti.Urge certamente maggiore concentrazione e lucidità nella gestione del match, unitamente ad un'auspicabile crescita in termini di concretezza e solidità difensiva. Ilsa bene che è il momento di accelerare sensibilmente il passo e ridurre al minimo il margine di errore se si vuole ridurre il gap dalla zona nobile della graduatoria.L'infortunio di Almici, costretto ai box per circa due mesi, costituisce una brutta tegola per il tecniconero.conferma comunque il 4-2-3-1 di partenza e sceglie Accardi come interprete del ...

live_palermo : Serie C, Palermo inesistente: il Foggia vince 2-0 - ILOVEPACALCIO : Cartellino giallo per #Saraniti in #FoggiaPalermo: era diffidato. Salterà la #Casertana - rep_palermo : Il Palermo 0-2 contro il Foggia [di Valerio Tripi] [aggiornamento delle 15:58] - CaporaleLuca : Calcio, vittoria di prestigio per il Foggia, 2-0 al Palermo per proseguire il sogno playoff - immediatonet : ?? Il #Foggia stende il #Palermo nel big match dello Zaccheria. D’Andrea e Rocca fanno volare alto i satanelli ?? -