Crotone-Napoli 0-4 | pagelle Lozano non si tiene | Petagna non sa segnare

(Di domenica 6 dicembre 2020) OSPINA. L’unico fremito, sullo zero a uno, glielo provoca l’entrante Vulic, ma Ospinik se la cava al solito suo, con un superbo balzo felino per smanacciare la pelota. Il resto sono uscite e lanci per i compagni – 6,5 L’importante non è quante volte sei impegnato (e lui lo è una soltanto), ma se ti fai trovare o meno pronto. E David non sonnecchia: è sveglio, c’è, ci dà sostanza e tranquillità. Ottima la costruzione dal basso. Sembra dare sicurezza a tutto il reparto difensivo – 7 DI LORENZO. Continuo a vederlo, Ilaria, al di sotto del suo standard: in difesa fa fatica, si veda il buco lasciato a destra al predetto Vulic, e davanti non è più ficcante come una volta. Io lo lascerei rifiatare un po’ – 5,5 Si è perso, speriamo non irrimediabilmente. Ed insieme a sé stesso ha perso lucidità e controllo. L’unica nota positiva è l’intesa con– 5,5 MANOLAS. Per San ...