Covid, superate le 60mila vittime. Roma fuori controllo: risse, feste e affollamenti (Di domenica 6 dicembre 2020) Sono 18.887 i nuovi casi di coronavirus con 163.550 tamponi. Sale il rapporto positivi/tamponi che è pari all'11,54 per cento (+0,8 per cento). Sono 564 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i contagi sono stati 21.052 con 194.984 tamponi, i morti ieri erano stati 662, venerdì 814, giovedì 993. Con i nuovi decessi registrati in Italia il numero delle vittime supera le 60mila unità (60.078). Il totale dei contagi è ora di 1.728.878. Covid, il punto sui contagi odierni Continuano a calare le persone ricoverate in terapia intensiva (-63) ma torna a salire il numero dei ricoverati con sintomi: sono 233 più di ieri. Ora il totale dei ricoverati è 30.391. Le regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (3.444), la Lombardia (2.413), la Puglia (1.789), l'Emilia Romagna (1.788) , il Lazio (1.632), ...

