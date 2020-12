Covid rallenta: calano i contagi. Ma sono oltre 60mila i morti da febbraio (Di domenica 6 dicembre 2020) Francesca Galici L'epidemia di coronavirus sta rallentando in Italia e lo dimostra il calo dei nuovi casi; i nuovi decessi restano sopra le 500 unità in 24 ore Tornano sotto i 20mila i contagi da coronavirus nel Paese. Oggi, la Protezione civile ha comunicato 18.887 nuovi casi, rilevati su 163.550 mila tamponi. Continuano a essere molto alti i decessi, aumentati di 564 unità nelle ultime 24 ore. A differenza dei giorni precedenti, oggi si è invertito il trend dei ricoveri, che torna a essere positivo con un saldo di +233 posti letti occupati nei reparti di medicina Covid. Prosegue, invece, il calo occupazionale delle terapie intensive, dove c'è stata una diminuzione di 63 pazienti. L'aumento di ricoveri nel Paese oggi è dovuto all'incremento record in Campania, che oggi ha segnalato un saldo positivo di 358 ricoverati. ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 6 dicembre 2020) Francesca Galici L'epidemia di coronavirus stando in Italia e lo dimostra il calo dei nuovi casi; i nuovi decessi restano sopra le 500 unità in 24 ore Tornano sotto i 20mila ida coronavirus nel Paese. Oggi, la Protezione civile ha comunicato 18.887 nuovi casi, rilevati su 163.550 mila tamponi. Continuano a essere molto alti i decessi, aumentati di 564 unità nelle ultime 24 ore. A differenza dei giorni precedenti, oggi si è invertito il trend dei ricoveri, che torna a essere positivo con un saldo di +233 posti letti occupati nei reparti di medicina. Prosegue, invece, il calo occupazionale delle terapie intensive, dove c'è stata una diminuzione di 63 pazienti. L'aumento di ricoveri nel Paese oggi è dovuto all'incremento record in Campania, che oggi ha segnalato un saldo positivo di 358 ricoverati. ...

Tg3web : La Campania, per adesso rimane zona rossa. Anche qui la curva rallenta, ma dall'inizio della pandemia le vittime so… - lauz1968 : @eadaimon Mah...era già morta tanto tempo fa. Il Covid rallenta l'uscita e complica. - infoitinterno : Covid, i contagi: Tradate di sabato rallenta - ilSaronno : Covid, i contagi: Tradate di sabato rallenta - BartoloMercone : In #Campania il #COVID rallenta ed è in cerca di cretini per riprendere la velocità. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid rallenta Covid: rallenta diffusione in Calabria, +230. Nove vittime Agenzia ANSA Nuove misure contro il balzo dei contagi in Corea del Sud: 631 casi nelle ultime 24 ore

Numeri mai così alti da nove mesi: da martedì chiusi karaoke bar e palestre e vietati gli assembramenti con oltre 50 persone ...

Covid rallenta: calano i contagi. Ma sono oltre 60mila i morti da febbraio

Tornano sotto i 20mila i contagi da coronavirus nel Paese. Oggi, la Protezione civile ha comunicato 18.887 nuovi casi, rilevati su 163.550 mila tamponi. Continuano a essere molto alti i decessi, aumen ...

Numeri mai così alti da nove mesi: da martedì chiusi karaoke bar e palestre e vietati gli assembramenti con oltre 50 persone ...Tornano sotto i 20mila i contagi da coronavirus nel Paese. Oggi, la Protezione civile ha comunicato 18.887 nuovi casi, rilevati su 163.550 mila tamponi. Continuano a essere molto alti i decessi, aumen ...