Cosima Buccoliero | «Per tutti c’è una seconda possibilità»

52 anni, direttrice di carcere. Nel suo lavoro occorrono coraggio e sensibilità. Avrebbe potuto fare l'avvocato, magari penalista, per riscattare gli innocenti o risparmiare un po' di galera ai colpevoli. Oppure il medico legale, per restituire verità e giustizia alle vittime. Invece ha scelto la strada meno glorificata dal cinema e dalla letteratura: dirigere una prigione e, possibilmente, ricondurre i condannati sulla retta via. Dall'avvocatura al carcere Era quella la sua vocazione, manon lo sapeva ancora quando si è iscritta alla facoltà di Legge a Bologna negli anni '90. «Avevo seguito qualche seminario di diritto penitenziario in facoltà – racconta – e avevo visitato soltanto una volta il carcere. Però quando ho visto il bando di concorso per dirigenti penitenziari ho ...