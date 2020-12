Carlo e Camilla infrangono il protocollo. Bufera sulla coppia: “Devi abdicare!” (Di domenica 6 dicembre 2020) Il principe Carlo e Camilla hanno infranto il protocollo reale durante la loro ultima uscita in pubblico. La coppia, destinata al trono, pare aver fatto uno scivolone imperdonabile, al punto che gli inglesi e i reali chiedono al Principe di Galles di rinunciare alla sua pretesa al trono. Ecco cosa è successo e quali sono le conseguenze del loro gesto. Carlo e Camilla infrangono il protocollo: Bufera sulla coppia Il principe Carlo e Camilla hanno visitato il 100 Club di Londra questa settimana. Si tratta di un club esclusivo, in cui in passato si sono esibite band del calibro dei Sex Pistols, The Jam e Oasis. Durante la visita, la coppia reale ha ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 6 dicembre 2020) Il principehanno infranto ilreale durante la loro ultima uscita in pubblico. La, destinata al trono, pare aver fatto uno scivolone imperdonabile, al punto che gli inglesi e i reali chiedono al Principe di Galles di rinunciare alla sua pretesa al trono. Ecco cosa è successo e quali sono le conseguenze del loro gesto.ilIl principehanno visitato il 100 Club di Londra questa settimana. Si tratta di un club esclusivo, in cui in passato si sono esibite band del calibro dei Sex Pistols, The Jam e Oasis. Durante la visita, lareale ha ...

ElianaCocca : La mia cronologia mentre guardo #TheCrown su @NetflixIT: - principe Carlo giovane - interviste vere Carlo Diana -… - camilla_casari : RT @VittorioSgarbi: Liberate Carlo Gilardi! - zazoomblog : Carlo e Camilla show a teatro e concerto dal vivo (per sostenere il mondo dello spettacolo) - #Carlo #Camilla… - lightblueinblue : episodio 9: non capisco perché la nonna e Dickie abbiano dovuto ostacolare Carlo nello sposare Camilla, cosa che po… - iamdavehumphrey : The Crown: Camilla Parker Bowles raggiunge Carlo in Scozia -