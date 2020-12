Brocchi: “Nel calcio bisogna fare gol, concretizzare le azioni. Le abbiamo provate tutte ma dobbiamo migliorare” (Di domenica 6 dicembre 2020) Christian Brocchi, tecnico del Monza, ha analizzato così la pesante sconfitta con la Reggiana nel post-gara:“Nel calcio bisogna far gol, concretizzare le azioni. La differenza è che loro hanno calciato facendo gol, noi no e poi dopo diventa difficile. Questo purtroppo è un problema su cui dobbiamo lavorare e migliorare. Non riusciamo a concretizzare nelle occasioni che creiamo.Le abbiamo provate tutte, ho provato a mettere una punta in più per avere più presenza in area. Marin è entrato molto bene, ha dato anche quella palla a Gytkjaer che era di poco in fuorigioco. bisogna fare gol, perché altrimenti le partite non le vinci.Il campionato di B è un campionato lungo, ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 6 dicembre 2020) Christian, tecnico del Monza, ha analizzato così la pesante sconfitta con la Reggiana nel post-gara:far gol,le. La differenza è che loro hanno calciato facendo gol, noi no e poi dopo diventa difficile. Questo purtroppo è un problema su cuilavorare e migliorare. Non riusciamo anelle occasioni che creiamo.Le, ho provato a mettere una punta in più per avere più presenza in area. Marin è entrato molto bene, ha dato anche quella palla a Gytkjaer che era di poco in fuorigioco.gol, perché altrimenti le partite non le vinci.Il campionato di B è un campionato lungo, ...

