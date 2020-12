Benevento, Inzaghi: “Continuando a giocare così ci toglieremo delle soddisfazioni. Temevo il Parma” (Di domenica 6 dicembre 2020) Nonostante le poche emozioni, il Benevento sfodera un'altra prestazione interessante al Tardini. È dello stesso avviso Pippo Inzaghi: "Sono molto contento, prima della partita non cercavo scuse ma avevamo 7-8 assenti importanti, non volevamo regalare la partita al Parma, era un match che Temevo e invece non abbiamo subito un tiro in porta. Veniamo dalla B ma ci stiamo facendo valere su ogni campo". Poi sui problemi a centrocampo: "Ho schierato Ionita davanti alla difesa perchè sapevo che sarei andato sul sicuro, sta crescendo anche Improta". Poi sul calcio espresso: "Continuando a giocare in questo modo possiamo toglierci delle soddisfazioni, anche se i 3 punti di oggi avrebbero potuto darci slancio". Inzaghi poi svela di aver temuto la fisicità del Parma: "Quando ho ... Leggi su itasportpress (Di domenica 6 dicembre 2020) Nonostante le poche emozioni, ilsfodera un'altra prestazione interessante al Tardini. È dello stesso avviso Pippo: "Sono molto contento, prima della partita non cercavo scuse ma avevamo 7-8 assenti importanti, non volevamo regalare la partita al Parma, era un match chee invece non abbiamo subito un tiro in porta. Veniamo dalla B ma ci stiamo facendo valere su ogni campo". Poi sui problemi a centrocampo: "Ho schierato Ionita davanti alla difesa perchè sapevo che sarei andato sul sicuro, sta crescendo anche Improta". Poi sul calcio espresso: "Continuando ain questo modo possiamo toglierci, anche se i 3 punti di oggi avrebbero potuto darci slancio".poi svela di aver temuto la fisicità del Parma: "Quando ho ...

