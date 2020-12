Antonella Elia caccia di casa Pietro Delle Piane e interviene la Polizia | “Ci sono i video con gli agenti”

Leggi su biccy

(Di domenica 6 dicembre 2020) La scorsa settimanaal GF Vip ha annunciato di essere single: “Il mio cuore è spezzato, mimollata definitivamente.libera adesso, è così”.a Domenica Live ha confermato la rottura con l’opinionista di Signorini: “L’ho delusa e l’ho ferita. Non c’è un tradimento, ma è successo altro e l’ho delusa. Posso dirti che certe volte le parole e i comportamenti posdare dei veleni terribili. Sto lavorando per migliorarmi in questo periodo. Ho urlato cose molto brutte“. Barbara d’Urso ha interrotto l’attore tirando fuori una busta choc: “Abbiamo ricevuto queste informazioni da una persona affidabile. Ci hanno scritto ‘Cara Barbara io ho fatto deial fidanzato di...