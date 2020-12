Anticipazioni Beautiful giovedì 10 dicembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 6 dicembre 2020)10– Shauna viene cacciata: Una brutta avventura per Shauna presente in ospedale per far sentire la sua vicinanza a Katie, ma la donna reagisce molto male alla sua vista. In tal senso sarà Bill a chiudere la porta in faccia e invitarla via una volta per tutte. In questo modo Shauna capisce di non avere molte chance per essere riammessa nella famiglia l’unico.L’unica sua speranza e’ persuadere Brooke, ignorando che la donna ha recentemente scoperto la sua tresca con Ridge. L'articolo News Programmi Tv.