Accensione dell’Albero a Betlemme, una tradizione rispettata anche quest’anno (Di domenica 6 dicembre 2020) Le norme anti-Covid non hanno fermato una tradizione importantissima e fondamentale per Betlemme. Sabato 5 dicembre, presso la Piazza della Mangiatoia è stata organizzata l’Accensione dell’Albero di Natale, con le sue immense luci, le decorazioni e la Stella di Betlemme, simbolo dell’attesa, fede e speranza per chi attendeva la nascita di Gesù, per chi crede e festeggia ancora questa festività. La Piazza della Mangiatoia è uno spazio storico immenso, vicino al gigantesco Albero si vede anche un palco destinato a spettacoli e esibizioni come ogni anno. Nei numerosi video e nelle foto dell’evento 2020 si vede sullo sfondo l’illuminazione anche della Basilica della Natività, intorno tutti decorati i palazzi storici, vie che collegano anche altri ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 6 dicembre 2020) Le norme anti-Covid non hanno fermato unaimportantissima e fondamentale per. Sabato 5 dicembre, presso la Piazza della Mangiatoia è stata organizzata l’di Natale, con le sue immense luci, le decorazioni e la Stella di, simbolo dell’attesa, fede e speranza per chi attendeva la nascita di Gesù, per chi crede e festeggia ancora questa festività. La Piazza della Mangiatoia è uno spazio storico immenso, vicino al gigantesco Albero si vedeun palco destinato a spettacoli e esibizioni come ogni anno. Nei numerosi video e nelle foto dell’evento 2020 si vede sullo sfondo l’illuminazionedella Basilica della Natività, intorno tutti decorati i palazzi storici, vie che colleganoaltri ...

