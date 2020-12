Victoria Australia – Padre uccide figlio di un mese e mezzo | lo disturbava mentre giocava alla PlayStation

(Di sabato 5 dicembre 2020) Joseph William McDonald, 23enneno, ha ammesso di aver colpito a morte illetto dopo essere stato preso da un impeto di rabbiaai videogiochi. Il piccolo Lucas ha riportato una lesione al tronco spinale risultatagli fatale. Nei giorni precedenti al delitto aveva cercato su Google dei rimedi su come gestire la rabbia.

E' una tragedia dai contorni assurdi e paradossali quella avvenuta a Benalla, cittadina dello Stato di Victoria in Australia. Un giovane padre di 22 anni, Joseph William McDonald ha aggredito in uno s ...