Ora non ha più senso parlare di ondate di contagi | dice Vespignani

AGI - "L'Italia è un punto di riferimento perché è stato il primo Paese occidentale colpito. L'unico problema è che ha perso l'occasione di evitare la seconda ondata, anche questo però al pari di altri Stati europei". È il giudizio espresso da Alessandro Vespignani, epidemiologo computazionale alla Northeastern University di Boston, nel corso di un'intervista a La Stampa. Il punto, secondo l'epidemiologo, è che "i decessi sono sempre troppi e arrivano settimane dopo i picchi, ma purtroppo succede in modo analogo in tutta Europa", tanto più che "in ogni Paese l'epidemia segue percorsi solo leggermente diversi in base agli interventi e alla capacità di proteggere gli anziani". E aggiunge: "Si poteva fare almeno come la Germania. Italia, Inghilterra, Spagna e Francia stanno sui mille morti per milione di abitanti, mentre la Germania a 220" perché questo paese "è l'unica ...

Ultime Notizie dalla rete : Ora non Estorsioni a Pomezia e Ardea. «Ci penso io, ora non ti daranno più fastidio»: ecco come un estorsore riesce ad appropriarsi di un immobile da 200 mila euro Il Corriere della Città Modena, incontro del Forum Eventi/ Nicolò e la scuola di Samos «Qui i bambini dimenticati possono tornare a sognare

MODENA «A detta dei nostri ragazzi, Mazì è “la scuola più bella del mondo”: è l’oasi in cui fuggono dagli orrori del campo, il posto in cui possono tornare a vivere la loro età, un punto di riferiment ...

I ragazzi hanno bisogno di tornare in classe

Lei solleva un problema reale e con cui ci dovremo di nuovo confrontare a breve. Il governatore Francesco Acquaroli ha dichiarato che non ritiene opportuno riaprire le scuole superiori in presenza pri ...

