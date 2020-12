Oggi in calo casi (21.052) e morti (662). Rapporto tamponi-positivi sotto 10% (Di sabato 5 dicembre 2020) il in Italia di Oggi, sabato 5 dicembre . Si sono registrati 21.052 nuovi contagi e 662 morti nelle ultime 24 ore. I guariti o dimessi sono 23.923. Il Rapporto tra tamponi effettuati e positivi torna ... Leggi su leggo (Di sabato 5 dicembre 2020) il in Italia di, sabato 5 dicembre . Si sono registrati 21.052 nuovi contagi e 662nelle ultime 24 ore. I guariti o dimessi sono 23.923. Iltraeffettuati etorna ...

ricpuglisi : Vi faccio notare che i siti di @Corriere, @repubblica e @LaStampa -dopo avere giustamente enfatizzato PER SETTIMANE… - zazoomblog : Covid Italia bollettino oggi 5 dicembre: nuovi contagi (21.052) e morti (662) in calo. Sotto il 10% rapporto tampon… - LucaGattuso : Prosegue anche oggi il calo dei ricoverati. In questi due grafici l'andamento del numero dei pazienti ricoverati (i… - bizcommunityit : Covid, bollettin Italia oggi 5 dicembre: nuovi contagi (21.052) e morti (662) in calo. Sotto il 10% rapporto tampon… - Yogaolic : RT @VittorioCocive1: Covid Lombardia, bollettino di oggi 5 dicembre: 3.148 contagi e 111 morti, in calo i ricoveri -