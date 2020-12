L’utile netto di HD Supply Holdings sale a £1,24 miliardi nel Q3 (Di sabato 5 dicembre 2020) HD Supply Holdings Inc. (NASDAQ: HDS) ha dichiarato venerdì che i suoi profitti nel terzo trimestre fiscale hanno soddisfatto le aspettative, ma le vendite sono state inferiori alle attese. La società americana ha stretto un accordo con Home Depot il mese scorso che la vedrà acquisita dal rivenditore di articoli per la casa per 5,95 miliardi di sterline. A 41,55 sterline per azione, HD Supply Holdings Inc. è attualmente in rialzo di poco meno del 40% da inizio anno nel mercato azionario dopo aver recuperato da un minimo di 17,27 sterline per azione a marzo a causa delle interruzioni del COVID-19. La comprensione dell’azione dei prezzi dovrebbe tornare utile se sei interessato a investire nel mercato azionario. Risultati finanziari del Q3 di HD Supply rispetto alle stime degli ... Leggi su invezz (Di sabato 5 dicembre 2020) HDInc. (NASDAQ: HDS) ha dichiarato venerdì che i suoi profitti nel terzo trimestre fiscale hanno soddisfatto le aspettative, ma le vendite sono state inferiori alle attese. La società americana ha stretto un accordo con Home Depot il mese scorso che la vedrà acquisita dal rivenditore di articoli per la casa per 5,95di sterline. A 41,55 sterline per azione, HDInc. è attualmente in rialzo di poco meno del 40% da inizio anno nel mercato azionario dopo aver recuperato da un minimo di 17,27 sterline per azione a marzo a causa delle interruzioni del COVID-19. La comprensione dell’azione dei prezzi dovrebbe tornare utile se sei interessato a investire nel mercato azionario. Risultati finanziari del Q3 di HDrispetto alle stime degli ...

