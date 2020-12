Livorno, la società non paga: giocatori cacciati dal ristorante (Di sabato 5 dicembre 2020) I giocatori del Livorno sono stati cacciati da un ristorante in quanto la società non ha mai pagato il proprietario Brutta disavventura per i giocatori del Livorno i quali sono stati cacciati dal ristorante della struttura sportiva di Tirrenia in quanto la società non ha non ha mai pagato il proprietario. L’episodio è stato racconta dal Corriere della Sera ed è avvenuto alla vigilia della trasferta sul campo della Pro Vercelli. I giocatori del Livorno da mesi non ricevono lo stipendio. La società è stata acquistata lo scorso 23 ottobre a Giorgio Heller subentrando ad Aldo Spinelli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Idelsono statida unin quanto lanon ha maito il proprietario Brutta disavventura per ideli quali sono statidaldella struttura sportiva di Tirrenia in quanto lanon ha non ha maito il proprietario. L’episodio è stato racconta dal Corriere della Sera ed è avvenuto alla vigilia della trasferta sul campo della Pro Vercelli. Idelda mesi non ricevono lo stipendio. Laè stata acquistata lo scorso 23 ottobre a Giorgio Heller subentrando ad Aldo Spinelli. Leggi su Calcionews24.com

