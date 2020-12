LIVE Sci alpino, Gigante Santa Caterina in DIRETTA: Kranjec fa la differenza, quasi mezzo secondo su Odermatt (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I pettorali di partenza 11.13 3?48 di ritardo per il norvegese Windingstad. 11.11 Giovanni Borsotti è 20° a 2?26, sarà al filo per la qualificazione. Gli azzurri, ad ogni modo, palesano limiti tecnici importanti e, soprattutto, tendono a rimanere troppo in curva. 11.10 Bene l’austriaco Felle, 14°. Ed ora Giovanni Borsotti! 11.08 Ottima gara del canadese Philp. E’ 11° a 1?48. Chi ha coraggio può ancora fare il tempo. 11.07 L’americano Cochran-Siegle, che è un velocista, chiude ad oltre 3 secondi. 11.06 Il canadese Read è 19° a 2?36. Al momento la qualificazione è sicura con un distacco inferiore ai 2 secondi. 11.03 2?58 e 19ma piazza per lo svizzero Murisier. 11.02 Undicesima piazza a 1?49 per il tedesco Luitz. Ora rimanere sotto il secondo e mezzo di distacco è un buon ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI pettorali di partenza 11.13 3?48 di ritardo per il norvegese Windingstad. 11.11 Giovanni Borsotti è 20° a 2?26, sarà al filo per la qualificazione. Gli azzurri, ad ogni modo, palesano limiti tecnici importanti e, soprattutto, tendono a rimanere troppo in curva. 11.10 Bene l’austriaco Felle, 14°. Ed ora Giovanni Borsotti! 11.08 Ottima gara del canadese Philp. E’ 11° a 1?48. Chi ha coraggio può ancora fare il tempo. 11.07 L’americano Cochran-Siegle, che è un velocista, chiude ad oltre 3 secondi. 11.06 Il canadese Read è 19° a 2?36. Al momento la qualificazione è sicura con un distacco inferiore ai 2 secondi. 11.03 2?58 e 19ma piazza per lo svizzero Murisier. 11.02 Undicesima piazza a 1?49 per il tedesco Luitz. Ora rimanere sotto ildi distacco è un buon ...

6.45 Amici di OA Sport, il superG femminile di St. Moritz è stato cancellato. Una fitta nevicata si è abbattuta nella notte sulla località elvetica, dove peraltro spira un vento fortissimo. Le condizi ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante maschile di Santa Caterina Valfurva, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. La massima competizione itinerante sbarca in Ital ...

