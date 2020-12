La regina Elisabetta in smart working: per la prima volta l'udienza a Buckingham Palace è in collegamento da Windsor (Di sabato 5 dicembre 2020) Niente carrozza, niente feluche, niente alte uniformi storiche o moderne in parata. L'emergenza Covid colpisce anche le tradizioni più suggestive del Regno Unito , dove la 94enne regina Elisabetta - ... Leggi su leggo (Di sabato 5 dicembre 2020) Niente carrozza, niente feluche, niente alte uniformi storiche o moderne in parata. L'emergenza Covid colpisce anche le tradizioni più suggestive del Regno Unito , dove la 94enne- ...

ygmidas : RT @minglox: Vabbè dai anche la regina Elisabetta riutilizza i vestiti - minglox : Vabbè dai anche la regina Elisabetta riutilizza i vestiti - mazzanti : 'Elisabetta II nel 2021 in occasione dei Giochi Olimpici londinesi apparve in uno short movie'. @corrieremoda sape… - xknowwhyx : si e io sono la regina Elisabetta - GHERARDIMAURO1 : RT @leggoit: La regina Elisabetta in smart working: per la prima volta l'udienza a Buckingham Palace è in collegamento da Windsor https://t… -