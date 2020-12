Inter-Bologna | Conte incorona Hakimi | “È un ragazzo di 20 anni | in Germania un calcio meno tattico”

(Di domenica 6 dicembre 2020) Vittoria convincente ottenuta dall'che ha superato con un secco 3-1 il.Nerazzurri straripanti che devono ringraziare Romelu Lukaku ma soprattutto Achrafche questa sera ha realizzato un'importante doppietta. Il tecnico pugliese dei nerazzurri, Antonio, nel post gara ai microfoni di DAZN, si è soffermato proprio sull'ex laterale del Real Madrid."Stiamo parlando di unche ha 20, ha fatto solo dueal Dortmund. Come ho detto precedentemente c’è untattico in, ti battezzano. Penso che Haki sia un calciatore che sta lavorando, ha capito la differenza di giocare in Italia al posto della Bundesliga, dove ci sono più spazi. C’è ...

Inter : LIVE-La conferenza di Conte alla vigilia della decima giornata di Serie A: domani a San Siro arriva il Bologna - Inter : ? | PRECEDENTI Sabato c'è #InterBologna: abbiamo selezionato quattro precedenti che potrete rivivere qui ??… - Inter : ?? | INSIEME ?? Scatta un selfie o una foto con il Christmas Jumper nerazzurro e potrai vederti sui led dello stadio… - CinqueNews : Inter-Bologna 3-1: brilla la stella di Hakimi a San Siro - estornudoauto : RT @Corriere: Hakimi da favola e il solito Lukaku: l’Inter batte 3-1 il Bologna e va a -2 dal Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Bologna

Apre il belga, doppietta del marocchino. I felsinei provano solo a riaprirla con Vignato. Per la squadra di Conte è la quarta vittoria in fila tra ...Nessun alibi per il ko, anche troppo severo, di San Siro. Mihajlovic conosce i limiti attuali del Bologna in piean emergenza: «Abbiamo fatto quello che potevamo, ho messo tre primavera: ...