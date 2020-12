Firenze. Servizi digitali accessibili: al via la collaborazione con l’Unione nazionale ciechi (Di sabato 5 dicembre 2020) Firenze sempre più accessibile a tutti anche in digitale, con Servizi semplici da usare e utili nel quotidiano. È l’obiettivo dell’iniziativa di Comune di Firenze e Unione italiana ciechi di Firenze per migliorare l’accessibilità di Servizi online e applicazioni grazie alla collaborazione di cittadini con diverse abilità visive. Il progetto, realizzato in collaborazione con Camera di Commercio, Regione Toscana, ConfServizi Cispel Toscana e aziende partecipate, ha preso il via con un incontro online per presentare agli associati dell’Unione i Servizi pubblici digitali attivi a Firenze e recepire da loro criticità e suggerimenti per migliorare l’offerta. ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 5 dicembre 2020)sempre più accessibile a tutti anche in digitale, consemplici da usare e utili nel quotidiano. È l’obiettivo dell’iniziativa di Comune die Unione italianadiper migliorare l’tà dionline e applicazioni grazie alladi cittadini con diverse abilità visive. Il progetto, realizzato incon Camera di Commercio, Regione Toscana, ConfCispel Toscana e aziende partecipate, ha preso il via con un incontro online per presentare agli associati delpubbliciattivi ae recepire da loro criticità e suggerimenti per migliorare l’offerta. ...

Andrea_Radic : RT @fsnews_it: Dopo gli #Intercity sulle tratte Roma-Reggio Calabria e Roma-Salerno, dal #13dicembre si può viaggiare con la propria #bici… - Siped_Italia : Su richiesta della prof.ssa Silva Clara, segnaliamo il Master di I livello in “Coordinamento Pedagogico di Nidi e S… - Anto_nio1970 : @MarcoRizzoPC Mio comune..2000 abitanti on un raggio di 75 km ..0 supermercati,1 farmacia a15 km da dove abito per… - Giulio_Firenze : Inizia una tre giorni molto impegnativa. Tanta pioggia in arrivo con abbondanti nevicate sulle Alpi centro-oriental… - PosteNews : @g_carmencita Ciao, puoi inviare una raccomandata con avviso di ricevimento a: Centro Servizi Firenze 2 - CP 5000… -