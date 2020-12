(Di sabato 5 dicembre 2020) AOSTA, 05 DIC - "Un accorato appello a chi ha responsabilità di governo, affinché, anche in considerazione dell'andamento pandemico si rivaluti, prima dell'inizio delle festività di, ...

Agenzia_Ansa : Maestri di #sci e operatori del settore disegnano un cuore di fuoco sulla #Marmolada: 'Uniti contro il nemico comun… - CorriereQ : Covid: maestri sci, valutare apertura piste entro fine anno - AnsaValledAosta : Covid: maestri sci, valutare apertura piste entro fine anno. Appello a governo, 'scelte dettate da non conoscenza m… - paoloangeloRF : I maestri napoletani del presepe si adeguano al Covid: “Le star sono Maradona e Ronaldo, ma ci sono a… - StefaniaFalone : RT @LaStampa: Gli artigiani di San Gregorio Armeno ora vendono online e lanciano un grido d’aiuto: «Siamo i soli a pagare. Siamo stati tagl… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid maestri

ANSA Nuova Europa

Aumentano i contagi nella provincia pitagorica. A metà settimana dovrebbe entrare in funzione la macchina per processare i tamponi ..."Un accorato appello a chi ha responsabilità di governo, affinché, anche in considerazione dell'andamento pandemico si rivaluti, prima dell'inizio delle festività di fine anno, possibili soluzioni div ...