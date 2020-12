Confermato il divieto di spostamenti fra le regioni. Nei giorni di festa, anche fra i comuni (Di sabato 5 dicembre 2020) Il coprifuoco del 31 allungato dalle 22 alle 7, anziché le 5 del giorno dopo. Movimenti per necessità solo con autocertificazione Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 5 dicembre 2020) Il coprifuoco del 31 allungato dalle 22 alle 7, anziché le 5 del giorno dopo. Movimenti per necessità solo con autocertificazione

Ultime Notizie dalla rete : Confermato divieto Confermato il divieto di spostamenti fra le regioni. Nei giorni di festa, anche fra i comuni La Stampa La Toscana è arancione «light»: Giani allarga le maglie dei divieti tra i comuni

L’ordinanza del governatore: via libera agli spostamenti anche per i servizi generici e per andare a caccia e a pesca ...

Divieto di spostamenti fra le regioni. Nei giorni di festa, anche fra i comuni

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è confermato il divieto di spostamenti tra regioni o province autonome diverse, indipendentemente dal rispettivo livello di rischio, salvo che non ricorrano comp ...

