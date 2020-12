Assemblea M5S sul Mes, Di Maio: “Non portate Conte al patibolo” (Di sabato 5 dicembre 2020) Tensioni all’Assemblea su Zoom tra i parlamentari M5S, divisi sul Mes. A richiamare i “dissidenti” all’ordine sono stati il capo politico reggente Vito Crimi e l’ex-leader Luigi Di Maio. “Il Mes non ci piace, ma non faremo ostruzionismo sulla riforma”, ha detto Vito Crimi, spiegando la linea del MoVimento. >> “Rilascio di Silvia Romano ritardato per interessi economici”, l’inchiesta de Le Iene I deputati M5S contro il Mes Il Movimento 5 Stelle, sotto la guida di Crimi, si opporrà in tutti i modi all’attivazione del Mes, ma non farà ostruzionismo sul pacchetto di riforma. L’Assemblea congiunta dei parlamentari M5S era particolarmente attesa, visto il momento di tensione a proposito del Mes. Il 9 dicembre infatti il premier Conte comunicherà all’Aula le proposte, in vista del prossimo consiglio UE. Un gruppo di ... Leggi su urbanpost (Di sabato 5 dicembre 2020) Tensioni all’su Zoom tra i parlamentari M5S, divisi sul Mes. A richiamare i “dissidenti” all’ordine sono stati il capo politico reggente Vito Crimi e l’ex-leader Luigi Di. “Il Mes non ci piace, ma non faremo ostruzionismo sulla riforma”, ha detto Vito Crimi, spiegando la linea del MoVimento. >> “Rilascio di Silvia Romano ritardato per interessi economici”, l’inchiesta de Le Iene I deputati M5S contro il Mes Il Movimento 5 Stelle, sotto la guida di Crimi, si opporrà in tutti i modi all’attivazione del Mes, ma non farà ostruzionismo sul pacchetto di riforma. L’congiunta dei parlamentari M5S era particolarmente attesa, visto il momento di tensione a proposito del Mes. Il 9 dicembre infatti il premiercomunicherà all’Aula le proposte, in vista del prossimo consiglio UE. Un gruppo di ...

borghi_claudio : Finita l'assemblea M5S. Speriamo adesso non si facciano tirare dentro nella trappola dello scrivere risoluzioni suf… - LegaSalvini : ?? MES: IRA DEI RIBELLI M5S IN ASSEMBLEA, CORDA 'QUESTO E' FASCISMO' ?? Forciniti 'comizio senza confronto, la ris… - PietroOlma : RT @borghi_claudio: Finita l'assemblea M5S. Speriamo adesso non si facciano tirare dentro nella trappola dello scrivere risoluzioni suffici… - CasagrandeStef : RT @borghi_claudio: Finita l'assemblea M5S. Speriamo adesso non si facciano tirare dentro nella trappola dello scrivere risoluzioni suffici… - ArBlurex : RT @borghi_claudio: Finita l'assemblea M5S. Speriamo adesso non si facciano tirare dentro nella trappola dello scrivere risoluzioni suffici… -