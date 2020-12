“Abbiamo avuto una frequentazione”. Colpo di scena a The Voice Senior: la reazione di Loredana Bertè (Di sabato 5 dicembre 2020) The Voice Senior, anche la seconda puntata è andata. Venerdì 4 dicembre 2020 è tornato su Rai1 il talent show condotto da Antonella Clerici che vede una giuria d’eccezione: Albano Carrisi e la figlia Jasmine, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino. Davanti a loro, i cosiddetti coach che durante la puntata sono seduti su poltrone rosse con un pulsante davanti e danno rigorosamente le spalle ai concorrenti durante le loro esibizioni, gli aspiranti cantanti del programma che a turno fanno di tutto per convincerli del loro talento. I 4 giudici, dunque, non sono condizionati dall’aspetto fisico del concorrente, ma soltanto dalla voce, che è quindi l’unico elemento necessario per far premere il pulsante e far girare uno o più coach, e di conseguenza far entrare il concorrente nel proprio team di appartenenza. (Continua ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 5 dicembre 2020) The, anche la seconda puntata è andata. Venerdì 4 dicembre 2020 è tornato su Rai1 il talent show condotto da Antonella Clerici che vede una giuria d’eccezione: Albano Carrisi e la figlia Jasmine,, Gigi D’Alessio e Clementino. Davanti a loro, i cosiddetti coach che durante la puntata sono seduti su poltrone rosse con un pulsante davanti e danno rigorosamente le spalle ai concorrenti durante le loro esibizioni, gli aspiranti cantanti del programma che a turno fanno di tutto per convincerli del loro talento. I 4 giudici, dunque, non sono condizionati dall’aspetto fisico del concorrente, ma soltanto dalla voce, che è quindi l’unico elemento necessario per far premere il pulsante e far girare uno o più coach, e di conseguenza far entrare il concorrente nel proprio team di appartenenza. (Continua ...

