Tommaso disperato per Francesco che abbandona la casa: Alba Parietti attaccata sui social (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5 ha passato una brutta serata dopo la telefonata tra Francesco Oppini e la madre Alba Parietti. Il 38enne dopo la chiamata con la madre, sembra più deciso ad abbandonare la casa e Zorzi non l'ha presa bene. Oppini lascia la casa, Tommaso disperato Alfonso Signorini al GF Vip 5 aveva comunicato vari giorni fa dell'allungamento del programma ai vipponi e alcuni avevano subito manifestato la volontà di non andare avanti. Tra questi, oltre ad Enock che poi era stato eliminato al televoto, ci sono anche Dayane Mello, che però nelle ultime ore sembra aver cambiato idea, Elisabetta Gregoraci, che sembra sicura di andare via e Francesco Oppini, che fino a ieri sera non sapeva che fare ma ...

