Quanti Kg di CO2 costa la felpa che hai comprato? Te lo dice il bancomat di G Lonardi

(di Giorgio Lonardi) A prima vista è solo una carta di debito in legno sottile, un bancomat (ma anche un'app scaricabile su telefonino) lanciato 5 mesi fa e già scelto da 250 mila clienti, età media 28 anni, per il 50% donne. Ma Flowe è anche il primo strumento finanziario che consente di calcolare immediatamente l'impatto climatico di ogni acquisto. Paghi 34 euro per un test sierologico Covid in un noto ospedale privato milanese? La tua "impronta di carbonio" è di 3,14 kg di CO2. Fai una "strisciata" da 59,24 euro per un pieno di benzina? I chilogrammi di CO2 balzano a 46,59. Compri una felpa per 26,30 euro su un sito di e-commerce? Contribuisci al riscaldamento globale per 3,73 kg. Flowe è pure il nome della società Benefit che oltre al profitto si propone di "educare i giovani ai temi dell'innovazione e della sostenibilità ...

