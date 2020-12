Pierpaolo Pretelli: chi è, età, carriera, curiosità, vita privata, figlio, Grande Fratello Vip (Di venerdì 4 dicembre 2020) Grande Fratello Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata. Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 4 dicembre, su Canale 5 a partire dalle 21:30. I vip al televoto sono Dayane Mello, Elisabetta Gregoraci, Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Chi sarà il preferito? Lo scopriremo questa sera! In quest’articolo qualche informazione e curiosità sul concorrente Pierpaolo Pretelli. Conosciamolo meglio… Pierpaolo Pretelli: chi è, età, carriera Pierpaolo Pretelli ha 30 anni, è nato a Maratea il 31 luglio del 1990 sotto il segno del Leone. Dopo il diploma al liceo scientifico, Pierpaolo si è trasferito a Roma dove si è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 4 dicembre 2020)Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata. Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 4 dicembre, su Canale 5 a partire dalle 21:30. I vip al televoto sono Dayane Mello, Elisabetta Gregoraci, Giulia Salemi,, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Chi sarà il preferito? Lo scopriremo questa sera! In quest’articolo qualche informazione esul concorrente. Conosciamolo meglio…: chi è, età,ha 30 anni, è nato a Maratea il 31 luglio del 1990 sotto il segno del Leone. Dopo il diploma al liceo scientifico,si è trasferito a Roma dove si è ...

tuttouomini : Chi è Ariadna Romero ex fidanzata di Pierpaolo Pretelli e le parole sulla Gregoraci - - apuddu38 : Pierpaolo Pretelli che non sa chi è Tupac ... #GFVIP - lights_uppp : A causa di questa ship portata avanti da fan e conduttore, Tommaso Zorzi si ta trasformando in un Pierpaolo Pretelli qualunque #gfvip - StraNotizie : Elisabetta Gregoraci, l’ex fidanzata di Pierpaolo Pretelli dice la sua sull’amicizia speciale nata al GF Vip… - Gresy73 : RT @grande_flagello: Giorno 80: Pierpaolo Pretelli sei libero #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Pretelli Pierpaolo Pretelli: “Qualcosa si è spezzato” - Grande Fratello VIP | GFVIP 5 Grande Fratello Ariadna Romero, ex di Pierpaolo Pretelli, parla di Elisabetta Gregoraci

Nonostante abbiano in comune il loro piccolo Leo, Ariadna e Pierpaolo da tempo non stanno più insieme e si sono rifatti una vita: cosa pensa lei del flirt dell'ex con la Gregoraci?

GF Vip 5, non c’è pace per la Gregoraci: Nardi la farà arrossire?

Elisabetta Gregoraci e Filippo Nardi: si vociferava di una notte di fuoco tra i due molti anni fa, ma Filippo non ha voluto ...

Nonostante abbiano in comune il loro piccolo Leo, Ariadna e Pierpaolo da tempo non stanno più insieme e si sono rifatti una vita: cosa pensa lei del flirt dell'ex con la Gregoraci?Elisabetta Gregoraci e Filippo Nardi: si vociferava di una notte di fuoco tra i due molti anni fa, ma Filippo non ha voluto ...