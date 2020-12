Napoli, vendeva cravatte e sciarpe nonostante il divieto: chiuso noto negozio d’abbigliamento (Di venerdì 4 dicembre 2020) Napoli. Oggi pomeriggio gli agenti del Commissariato San Ferdinando hanno effettuato un controllo presso un esercizio commerciale in via Riviera di Chiaia accertando che il titolare, poco prima, aveva venduto 34 capi d’abbigliamento, tra cravatte e sciarpe, ad una persona appena uscita dal negozio. chiuso negozio d’abbigliamento I poliziotti hanno sanzionato entrambi per inottemperanza alle L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 4 dicembre 2020). Oggi pomeriggio gli agenti del Commissariato San Ferdinando hanno effettuato un controllo presso un esercizio commerciale in via Riviera di Chiaia accertando che il titolare, poco prima, aveva venduto 34 capi, tra, ad una persona appena uscita dalI poliziotti hanno sanzionato entrambi per inottemperanza alle L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

