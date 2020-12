Mobilità sostenibile, dal Mise 100 mln per finanziare i contratti di sviluppo (Di venerdì 4 dicembre 2020) Con una direttiva del ministro Stefano Patuanelli sono stati stanziati dal Mise risorse pari a 100 milioni di euro in favore dei contratti di sviluppo per la Mobilità sostenibile, che hanno l’obiettivo di sostenere gli investimenti delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e di sistemi intelligenti per il trasporto. Saranno finanziati i programmi d’investimento, coerenti con il Piano strategico nazionale della Mobilità sostenibile, che puntano a: – sviluppare e produrre nuove architetture di autobus, nell’ottica della migrazione verso sistemi di alimentazione alternativa, dell’alleggerimento dei veicoli, della digitalizzazione dei veicoli e dei loro componenti; – ottimizzare e produrre sistemi di trazione a ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 4 dicembre 2020) Con una direttiva del ministro Stefano Patuanelli sono stati stanziati dalrisorse pari a 100 milioni di euro in favore deidiper la, che hanno l’obiettivo di sostenere gli investimenti delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e di sistemi intelligenti per il trasporto. Saranno finanziati i programmi d’investimento, coerenti con il Piano strategico nazionale della, che puntano a: – sviluppare e produrre nuove architetture di autobus, nell’ottica della migrazione verso sistemi di alimentazione alternativa, dell’alleggerimento dei veicoli, della digitalizzazione dei veicoli e dei loro componenti; – ottimizzare e produrre sistemi di trazione a ...

sole24ore : Mobilità sostenibile: così Snam convertirà 5mila chilometri di linee ferroviarie non elettrificate a idrogeno… - Anubi_Inpw : RT @sole24ore: Mobilità sostenibile: così Snam convertirà 5mila chilometri di linee ferroviarie non elettrificate a idrogeno - AlbertoCapitani : Contratti di sviluppo: 100 milioni per nuovi programmi d’investimento per la mobilità sostenibile – Il Giornale del… - vocedelpatriota : Dalla “città ostile alla città amica” attraverso una mobilità sostenibile per le persone diversamente abili - salvatorericco : RT @celenostalgia: Quando penso ai #treni mi torna in mente la canzone di #Fossati: 'Come i treni a vapore, di stazione in stazione e di po… -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità sostenibile Università Popolare degli Studi di Milano promuove il webinar su intelligenza artificiale, micro mobilità e 5G Fortune Italia