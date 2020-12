Melancholia, What Are You Afraid Of? | La Recensione (Di venerdì 4 dicembre 2020) Erano i favoriti di X-Factor e lo rimangono ancora, seppur essendo eliminati. I Melancholia si fanno adorare più che mai con What Are You Afraid Of?, un ottimo debutto molto “melanconico”. Tornano i Melancholia: What Are You Afraid Of? Che i Melancholia non meritassero di essere eliminati ai quarti di finale di X-Factor lo sapevano già tutti. Dopo aver lasciato a bocca aperta giudici e pubblico con la dirompente Léon, il terzetto di Foligno si è fatto avanti fin quasi alla fine a colpi di cover di classici rock e costumi spettacolari. Oltre al “folletto disturbato” Benedetta Alessi, la minuta giovine dalla voce che minuta non è affatto, il gruppo è composto dai suoi amici Filippo Petruccioli alla chitarra elettrica e Fabio Azzarelli al sintetizzatore. Ma il ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 4 dicembre 2020) Erano i favoriti di X-Factor e lo rimangono ancora, seppur essendo eliminati. Isi fanno adorare più che mai conAre YouOf?, un ottimo debutto molto “melanconico”. Tornano iAre YouOf? Che inon meritassero di essere eliminati ai quarti di finale di X-Factor lo sapevano già tutti. Dopo aver lasciato a bocca aperta giudici e pubblico con la dirompente Léon, il terzetto di Foligno si è fatto avanti fin quasi alla fine a colpi di cover di classici rock e costumi spettacolari. Oltre al “folletto disturbato” Benedetta Alessi, la minuta giovine dalla voce che minuta non è affatto, il gruppo è composto dai suoi amici Filippo Petruccioli alla chitarra elettrica e Fabio Azzarelli al sintetizzatore. Ma il ...

rtl1025 : In diretta su RTL 102.5 i @melancholiaband annunciano l'uscita del loro primo Ep 'What are you afraid of?' ???? Segu… - camismagicworld : RT @fato_tristo: Rimanendo in ambito #XFactor posso dirlo? Sarò impopolare ma secondo me Disco di #cmqmartina >>>>>>> What are you afraid o… - fato_tristo : Rimanendo in ambito #XFactor posso dirlo? Sarò impopolare ma secondo me Disco di #cmqmartina >>>>>>> What are you a… - 95_marsei : raga, la mia vita sarà ascoltare in rotazione per sempre 'what are you afraid of?' dei @melancholiaband, PER SEMPR… - nir_vals : IO NON MI SONO ANCORA RIPRESA DAI PTN E PARTO CON WHAT ARE YOU AFRAID OF? DEI MELANCHOLIA E STO PER TERRA -

Ultime Notizie dalla rete : Melancholia What I Melancholia, dopo l'eliminazione da XF2020, annunciano l'uscita del loro album in diretta su RTL 102.5 RTL 102.5 Mydrama eliminata, ecco i quattro finalisti di X Factor

La semifinale di X Factor si chiude con l’eliminazione di Mydrama e il salvataggio da parte dei giudici di Blind che si salva, raggiungendo ...

Chi sono i finalisti di X Factor 2020: i nomi e il possibile vincitore

Quattro concorrenti, uno per ogni categoria: tutti i giudici avranno un cantante nella serata finale della 14esima edizione che andrà in scena giovedì 10 dicembre 2020 ...

La semifinale di X Factor si chiude con l’eliminazione di Mydrama e il salvataggio da parte dei giudici di Blind che si salva, raggiungendo ...Quattro concorrenti, uno per ogni categoria: tutti i giudici avranno un cantante nella serata finale della 14esima edizione che andrà in scena giovedì 10 dicembre 2020 ...