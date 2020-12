Il mio Maradona (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nei cinquant’anni e passa che sono uso fare quattro chiacchiere col mio prossimo per iscritto o per orale, mai mi era capitato di avere contro un’intera città italiana, la Napoli di Totò, di Eduardo De Filippo, di Raffaele La Capria, di Pino Daniele e purtroppo anche di Raffaele Auriemma, il più “napoletanista” di tutti i giornalisti sportivi italiani. Mi hanno riferito che una volta che lui stava perorando la sua divinizzazione del grande Diego Armando Maradona in tv, è comparso al suo fianco un tifoso napoletano che s’è messo a inveire “Mughini, pezzo di merda”. Io non frequento Facebook e compagnia cliccante, ho solo letto un paio di pareri espressi colà nei miei confronti: insulti sanguinosi. Qualcuno mi aveva detto che sulla “Gazzetta dello sport” era apparso un titolo da cui risultava che io trovassi “ridicola” la proposta di intestare a ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nei cinquant’anni e passa che sono uso fare quattro chiacchiere col mio prossimo per iscritto o per orale, mai mi era capitato di avere contro un’intera città italiana, la Napoli di Totò, di Eduardo De Filippo, di Raffaele La Capria, di Pino Daniele e purtroppo anche di Raffaele Auriemma, il più “napoletanista” di tutti i giornalisti sportivi italiani. Mi hanno riferito che una volta che lui stava perorando la sua divinizzazione del grande Diego Armandoin tv, è comparso al suo fianco un tifoso napoletano che s’è messo a inveire “Mughini, pezzo di merda”. Io non frequento Facebook e compagnia cliccante, ho solo letto un paio di pareri espressi colà nei miei confronti: insulti sanguinosi. Qualcuno mi aveva detto che sulla “Gazzetta dello sport” era apparso un titolo da cui risultava che io trovassi “ridicola” la proposta di intestare a ...

Ultime Notizie dalla rete : mio Maradona Il mio Maradona L'HuffPost Stadio Maradona, arriva il NO dei sacerdoti: “Deve restare San Paolo”

Poche ma accorate parole che il prete dei Decumani ha condiviso con un gran numero di confratelli – da don Luigi Merola al decano don Carmine Amore, da don Lello Ponticelli a don Armando Sannino giust ...

Maradona, un ricordo indelebile tra poesia, esaltazioni e critiche

Tanti messaggi mi sono arrivati alla mia iniziativa di coinvolgere i tanti lettori del giornale per ricordare il Pelusa (il soprannome dato a Diego Armando Maradona per i suoi capelli). Coloro che mi ...

