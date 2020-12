Il corso in live streaming per preparare un perfetto menu di Natale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Direttamente dalle cucine della Scuola della Cucina italiana di Milano sta per arrivare un corso molto speciale in diretta streaming. Il 17 dicembre dalle ore 18:30 alle 20:00 potrai preparare il menu di Natale firmato La Cucina Italiana insieme agli chef, comodamente da casa tua, con la possibilità di interagire proprio come in un corso dal vivo. I tuoi interlocutori saranno uno chef, fisicamente presente nelle cucine, e un redattore, che modererà la lezione, rispondendo alle domande. Qualche giorno prima della diretta riceverai la lista degli ingredienti e dell’attrezzatura necessaria per preparare lo speciale menu di Natale, la dispensa digitale con tutte le ricette e il link alla pagina a cui collegarti il giorno del ... Leggi su wired (Di venerdì 4 dicembre 2020) Direttamente dalle cucine della Scuola della Cucina italiana di Milano sta per arrivare unmolto speciale in diretta. Il 17 dicembre dalle ore 18:30 alle 20:00 potraiildifirmato La Cucina Italiana insieme agli chef, comodamente da casa tua, con la possibilità di interagire proprio come in undal vivo. I tuoi interlocutori saranno uno chef, fisicamente presente nelle cucine, e un redattore, che modererà la lezione, rispondendo alle domande. Qualche giorno prima della diretta riceverai la lista degli ingredienti e dell’attrezzatura necessaria perlo specialedi, la dispensa digitale con tutte le ricette e il link alla pagina a cui collegarti il giorno del ...

