'Giù le mani dalle nostre mogli', il murales choc contro un maresciallo dei Carabinieri (Di venerdì 4 dicembre 2020) Da quando sui muri del centro di , qualcuno ha scritto con un a caratteri cubitali: 'Giù le mani dalle mogli degli altri. Codardo togliti cintura e pistola e difenditi dai mariti', nel paese del lago ... Leggi su leggo (Di venerdì 4 dicembre 2020) Da quando sui muri del centro di , qualcuno ha scritto con un a caratteri cubitali: 'Giù ledegli altri. Codardo togliti cintura e pistola e difenditi dai mariti', nel paese del lago ...

CalabriaTw : #patrimoniale riammessa tra gli emendamenti alla #leggedibilancio. Mentre le famiglie sono messe in ginocchio dalla… - matteosalvinimi : Giù le mani da chiese e monasteri in #NagornoKarabakh: rischia di essere cancellata ogni traccia di identità cristi… - matteosalvinimi : Emendamento di PD e LEU per tassare casa e risparmi: FOLLIA! Giù le mani dalle tasche degli italiani,… - agatamicia : GIÙ LE MANI DALLE NOSTRE TRADIZIONI! GIÙ LE MANI DAL SANTO NATALE E DA GESÙ BAMBINO! VI METTIAMO I PETARDI IN CULO,… - _listen__linda_ : alessia ieri: aaah che bello questo cb mi ha fatto dimenticare dei flames e delle fanwars alessia oggi: GIU' LE MANI DAI MIEI BAMBINI -

Ultime Notizie dalla rete : Giù mani Scemo e più Scemo 2: cameo per Jennifer Lawrence Cineblog.it