Fontana teme la grande fuga dal Nord il weekend del 20. Sui social c'è chi si prepara

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 4 dicembre 2020) “Rischiamo di rivivere la notte tra il 7 e l?8 marzo”: è questo l’allarme che ha lanciato Attilioriferendosi al possibile “esodo” neldel 19-20 dicembre, alla vigilia del blocco agli spostamenti tra regioni. Il governatore della Lombardia si attende unaverso seconde case, luoghi di villeggiatura e soprattutto verso i familiari. La paura di vivere un Natale “senza amore” è reale, a giudicare dai tweet degli utenti: “Non permettere formalmente il ricongiungimento tra due (non cento, due) persone che si amano è un atto che non trova parole per essere descritto. Ci hanno indubbiamente lasciato soli”, si legge in uno di questi. E ancora: “Oggi sono 125 giorni senza di te, a cui si aggiungono altri 110 giorni del primo lockdown, a cui si aggiungono circa altri 100 giorni lavorativi fuori lockdown. 335 giorni senza di ...