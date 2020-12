Coronavirus: carne di maiale positiva in Cina (Di venerdì 4 dicembre 2020) Coronavirus, carne di maiale positiva trovata in un mercato a Yuhuan. Il campione è stato prelevato da un lotto di carne congelata e importata dal Brasile. carne di maiale positiva al Covid Della carne di maiale è risultata positiva al nuovo Coronavirus. La carne in questione è stata trovata in un mercato a Yuhuan, nella Cina orientale. È stato dichiarato ieri dalle autorità locali. Il campione è stato prelevato da un lotto di carne di maiale congelata importata dal Brasile. La carne è entrata in Cina il 28 settembre attraverso il porto di Yangshan a Shanghai. Questo è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020)ditrovata in un mercato a Yuhuan. Il campione è stato prelevato da un lotto dicongelata e importata dal Brasile.dial Covid Delladiè risultataal nuovo. Lain questione è stata trovata in un mercato a Yuhuan, nellaorientale. È stato dichiarato ieri dalle autorità locali. Il campione è stato prelevato da un lotto didicongelata importata dal Brasile. Laè entrata inil 28 settembre attraverso il porto di Yangshan a Shanghai. Questo è ...

