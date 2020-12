Consulenza a Casaleggio, Philip Morris parte con le querele. La Procura di Milano apre un’inchiesta. Il colosso del tabacco: mai fatto pressioni (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Accogliamo con favore la notizia che la Procura della Repubblica di Milano ha aperto un fascicolo d’inchiesta sul rapporto tra Philip Morris Italia e la Casaleggio Associati che speriamo possa provare al più presto l’infondatezza delle accuse”. A parlare così non è un politico delle opposizioni come qualcuno potrebbe credere ma la stessa multinazionale del tabacco convinta che dagli accertamenti dell’inchiesta, la quale al momento non prevede né ipotesi di reato né indagati, verrà chiarito ogni addebito. Stando a quanto trapela dalla Procura meneghina, diretta dal Procuratore Francesco Greco, l’apertura del fascicolo è un atto dovuto e ha come obiettivo quello di comprendere la natura del rapporto commerciale tra la società milanese e la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Accogliamo con favore la notizia che ladella Repubblica diha aperto un fascicolo d’inchiesta sul rapporto traItalia e laAssociati che speriamo possa provare al più presto l’infondatezza delle accuse”. A parlare così non è un politico delle opposizioni come qualcuno potrebbe credere ma la stessa multinazionale delconvinta che dagli accertamenti dell’inchiesta, la quale al momento non prevede né ipotesi di reato né indagati, verrà chiarito ogni addebito. Stando a quanto trapela dallameneghina, diretta daltore Francesco Greco, l’apertura del fascicolo è un atto dovuto e ha come obiettivo quello di comprendere la natura del rapporto commerciale tra la società milanese e la ...

