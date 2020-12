Censis, il Covid ha cancellato 5 milioni di lavoratori in nero (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il rapporto Censis sulla situazione sociale dell'Italia per l’anno 2020 conferma quanto il Covid abbia cancellato 5 milioni di lavoratori in nero Censis, 5 milioni di lavoratori in nero scomparsi con il Covid su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il rapportosulla situazione sociale dell'Italia per l’anno 2020 conferma quanto ilabbiadiin, 5diinscomparsi con ilsu Notizie.it.

MediasetTgcom24 : Covid, Censis: italiani a favore della stretta per le festività | 'Servizio sanitario nazionale fragile davanti all… - Tg3web : Il rapporto Censis dell'anno che si sta chiudendo risente - come prevedibile - degli effetti della pandemia. Ma eme… - Rvaticanaitalia : Al Mondo alla Radio, alle 17.05, il rapporto #Censis. L’Italia “una ruota quadrata che non gira'. Per l’85,8% degli… - stefanoboni59 : RT @FurlanAnnamaria: Dal #Censis una fotografia impietosa dei nodi irrisolti del nostro paese aggravati dal #COVID: precarietà, diseguaglia… - enricoparenti2 : Questo è realismo. 'Gli eventi ci hanno riportato alla nostra nuda vita, con una intollerabile vista pubblica della… -