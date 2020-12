Catello Miotto, ex volto del talent di Maria De Filippi, è in carcere (Di venerdì 4 dicembre 2020) L'ex ballerino di Amici Catello Miotto è stato condotto in carcere con l'accusa di violenza sull'ex moglie di un suo amico. Amici, ex ballerino arrestato con l’accusa di violenza su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 4 dicembre 2020) L'ex ballerino di Amiciè stato condotto incon l'accusa di violenza sull'ex moglie di un suo amico. Amici, ex ballerino arrestato con l’accusa di violenza su Notizie.it.

