Tutti d’accordo: è la frase più bella dedicata a Maradona (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il ricordo di Pep Guardiola, e quella frase rubata a Velasco per descrivere ed omaggiare il più grande di Tutti i tempi. Maradona Napoli (Facebook)“Non importa cosa hai fatto nella tua vita, ma cosa hai fatto per le nostre”, parte tutto da qui l’elogio, il ricordo, la riflessione che Pep Guardiola, allenatore di calcio, attualmente alla guida del Manchester City, su Diego Maradona. Il suo ricordo, la sua opera, chiamiamola cosi, la sua impronta nel mondo del calcio, e quello che ha fatto per la vita di Tutti quelli che lo hanno amato. La frase, una delle tante, storiche di Julio Velasco, sintetizza al meglio, secondo Guardiola ciò che Maradona è stato per un paese, l’Argentina, una città, Napoli e per Tutti quelli che lo hanno amato, ... Leggi su chenews (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il ricordo di Pep Guardiola, e quellarubata a Velasco per descrivere ed omaggiare il più grande dii tempi.Napoli (Facebook)“Non importa cosa hai fatto nella tua vita, ma cosa hai fatto per le nostre”, parte tutto da qui l’elogio, il ricordo, la riflessione che Pep Guardiola, allenatore di calcio, attualmente alla guida del Manchester City, su Diego. Il suo ricordo, la sua opera, chiamiamola cosi, la sua impronta nel mondo del calcio, e quello che ha fatto per la vita diquelli che lo hanno amato. La, una delle tante, storiche di Julio Velasco, sintetizza al meglio, secondo Guardiola ciò cheè stato per un paese, l’Argentina, una città, Napoli e perquelli che lo hanno amato, ...

ZZiliani : Cosa ne pensate: proviamo a dire che forse è il caso di strasene tutti un po’ più in silenzio? Parlare per parlare… - kebabbb1234 : F.I.G.A= FORZA ITALIA GRANDE AMORE tutti d'accordo vero? :) #ilcollegio5 - __stycazzy : siete tutti d'accordo sul fatto che prince louis sia un grandissimo no vero? - lady__wonka : Dayane che chiede a Elisabetta di mettersi d'accordo per l'aria che non sta bene. Elisabetta sbraita, va sulla dife… - Julio_Arnes : @aafriendzoni finché il patrimonio da tassare non è il proprio, son tutti d'accordo -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti d’accordo SKS365 dà il benvenuto a Playtech sul casinò e casinò live di Planetwin365.it i famosi giochi del provider Fortune Italia