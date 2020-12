The Kolors: è nata Grace, la figlia di Stash (Di giovedì 3 dicembre 2020) Pochi minuti fa è nata Grace, la figlia di Stash, cantante dei The Kolors e di Giulia Belmonte, con cui il ragazzo è legato da anni. L’annuncio è arrivato con un post su Instagram. Qualche mese fa Stash, cantante ed ex insegnante di Amici aveva annunciato, con un tenero post su Instagram, che lui e la sua compagna Giulia sarebbero diventati genitori. In quel periodo il ragazzo stava partecipando Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 3 dicembre 2020) Pochi minuti fa è, ladi, cantante dei Thee di Giulia Belmonte, con cui il ragazzo è legato da anni. L’annuncio è arrivato con un post su Instagram. Qualche mese fa, cantante ed ex insegnante di Amici aveva annunciato, con un tenero post su Instagram, che lui e la sua compagna Giulia sarebbero diventati genitori. In quel periodo il ragazzo stava partecipando Articolo completo: dal blog SoloDonna

Notiziedi_it : Stash dei The Kolors è diventato papà. E’ nata la figlia Grace: “è andato tutto alla grande” - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: The Kolors, Stash è diventato papà: «È nata Grace, non ci sono parole per raccontare quanto siamo felici» - GHERARDIMAURO1 : RT @ilmessaggeroit: The Kolors, Stash è diventato papà: «È nata Grace, non ci sono parole per raccontare quanto siamo felici» - ilmessaggeroit : The Kolors, Stash è diventato papà: «È nata Grace, non ci sono parole per raccontare quanto siamo felici» - VanityFairIt : «Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento», le prime parole del cantante -