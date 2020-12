Sci alpino, Coppa Europa 2020-2021: il tedesco Rauchfuss vince il secondo gigante di Gurgl, quinto Alex Hofer (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il tedesco Julian Rauchfuss ha conquistato la vittoria nel secondo gigante di Gurgl (Austria), valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2020-2021. Un successo arrivato in rimonta, dopo il terzo posto a metà gara, superando di 11 centesimi l’austriaco Raphael Haaser, che aveva ottenuto il miglior tempo nella prima manche e che aveva conquistato ieri il successo. Sul podio ci sale anche l’altro austriaco Magnus Walch, che ha chiuso al terzo posto con 35 centesimi di ritardo dalla vetta. Quarto lo svizzero Semyel Bissig (+0.68), mentre è quinto Alex Hofer (+0.76), che non riesce a replicare il podio di ieri, ma che si conferma il migliore degli azzurri, recuperando ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020) IlJulianha conquistato la vittoria neldi(Austria), valevole per ladi sci. Un successo arrivato in rimonta, dopo il terzo posto a metà gara, superando di 11 centesimi l’austriaco Raphael Haaser, che aveva ottenuto il miglior tempo nella prima manche e che aveva conquistato ieri il successo. Sul podio ci sale anche l’altro austriaco Magnus Walch, che ha chiuso al terzo posto con 35 centesimi di ritardo dalla vetta. Quarto lo svizzero Semyel Bissig (+0.68), mentre è(+0.76), che non riesce a replicare il podio di ieri, ma che si conferma il migliore degli azzurri, recuperando ...

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino Sci alpino, gli azzurri a Santa Caterina per il gigante del week end IlFaroOnline.it Mondiali di snowboard annullati

La pandemia di coronavirus ha già costretto gli organizzatori dei Mondiali di snowboard ad alzare bandiera bianca. Le autorità di Zhangjiakou hanno deciso infatti che non è possibile disputare le gare ...

Cortina punta anche sullo sci di fondo, come attività

CORTINA D'AMPEZZOCortina punta anche sullo sci di fondo, come attività sportiva alternativa da proporre all'ospite, nelle prossime settimane, penalizzate dalle limitazioni all'apertura ...

