Recovery Plan | Formica | Conte sancisce la propria desovranizzazione

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 3 dicembre 2020) “Affidandosi al timbro esterno degli esperti il governolade-sovranizzazione. E il Parlamento sarà ridotto a registratore di volontà altrui. Un quadro terrificante di svuotamento della capacità governativa. È mortificante affrontare così un tema che riguarda il futuro del Paese”. Rinoboccia senza appello la gestione delprospettata dall’esecutivo. E anche il ruolo del premier: “L’accentramento dei poteri in capo aè il segno che la sua missione di stabilire coesione tra le forze della maggioranza è fallito totalmente”. Classe 1927, socialista, parlamentare per cinque legislature,è stato un pezzo da novanta della Prima Repubblica: ministro per oltre un decennio, nella stagione che finì con Mani Pulite; alle ...