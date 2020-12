PS3 si è appena aggiornata e non è uno scherzo!

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Sony ha pubblicato un nuovo aggiornamento per il firmware di...PlayStation 3. Sì, avete letto bene, PlayStation 3. Il firmware, che ora si aggiorna alla versione 4.87 e che pesa all'incirca 200 MB, include ufficialmente tra le note della patch un generico "miglioramento delle prestazioni di sistema" e per una console che ha debuttato in Giappone nel 2006, non aspettatevi molte novità in termini di funzioni. Tuttavia, la community ha scoperto che a parte alcune modifiche alla sicurezza, sono state aggiornate anche le chiavi di decodificazione per la compatibilità con gli ultimi film Blu-ray usciti sul mercato, qualcosa di utile per chi utilizza questa funzionalità della console, lanciata ormai due generazioni fa, dato che PlayStation 5 ora è disponibile in tutto il mondo. Leggi altro...